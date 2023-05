L’Inter vince la Coppa Italia | anche i complimenti della Juventus!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)battendo la Fiorentina si è portata a casa la sua nonastoria. 2-1 alla Fiorentina con doppietta di Lautaro Martinez. Gli auguriJuventusha vinto la sua nonastoria raggiungendo la Roma. I nerazzurri hanno vinto per 2-1 contro la Fiorentina all’Olimpico grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Alla Beneamata sono arrivatiJuventus su Twitter.all'@Inter per la conquista— JuventusFC (@juventusfc) May 24, 2023 Bianconeri battuti in semifinale nel doppio confronto (1-1, ...