L’Inter si prende la Coppa Italia in rimonta | la doppietta di Lautaro stende la Fiorentina

(Di mercoledì 24 maggio 2023)vince la. Nella finale disputata all’Olimpico contro lai nerazzurri, detentori del titolo, hanno vinto per 2-1. Viola in vantaggio al 3? con Nico Gonzalez e reazione nerazzurra con ladiMartinez che va in rete al 29? e al 36?. Perè la nonaraggiugendo la Roma nell’albo d’oro del trofeo. La partita si decida tutta in poco più di mezz’ora, quella iniziale. A tre minuti dal fischio d’inizio i viola dino passano con Nico Gonzalez servito da Ikoné. Al 7? ci prova Dzeko ma la deviazione della difesa vanifica il tentativo.ancora pericolosa all’11? con Bonaventura che serve Amrabat, tiro un po’ lento da fuori area di ...

Ma, dopo 11 anni e 454 presenze con la maglia dell', Inzaghi ... che lo beffa pronti via infilandolo in tunnel per'assist dell'...le misure con il passare dei minuti, nel finale ...Perè la nona Coppa Italia raggiugendo la Roma nell'albo d'oro del trofeo. Articolo in aggiornamentolavoro asfissiante in pressing senza disdegnare'impostazione ... la Viola trova il gol e buona parte del merito se lo. Crea ... ci prova in continuazione e tiene sveglia la difesa dell'...