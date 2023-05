L’Inter ringrazia la fase difensiva di Italiano e vince la Coppa Italia

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (come lo scorso anno). Il risultato finale è Inter-Fiorentina 2-1. I nerazzurri vincono il trofeo senza fare più di tanto. Il regalo arriva nellacentrale del primo tempo, tra il 29esimo e il 37esimo quando Lautaro Martinez segna i due gol della rimonta alla rete di Gonzalez al terzo minuto. Con un gol di vantaggio la Fiorentina continua a difendere uno contro uno e già rischia una volta ma Dzeko si divora il pareggio da solo davanti a Terracciano. Poi, la difesa si addormenta e Lautaro può segnare un gol da torneo scolastico solo soletto in area di rigore. Otto minuti ed è il raddoppio. Nella ripresa, la Fiorentina digioca meglio. Costruisce occasioni importanti, su Jovic (ottimo il suo ingresso in campo) è bravissimo Handanovic. Avrebbe meritato il pari per la mole di gioco, finisce invece col pagare gli errori ...