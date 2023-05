L’Inter conquista la Coppa Italia | Lautaro Martinez stende la Fiorentina

Si rifà con'assist dell'1 - 1 per Lautaro, vedendo un corridoio ...in 2 occasioni) LAUTARO 8 Fa 100 e 101 con la maglia dell', ... quarto alla guida dell', che conduce alladella ...la Coppa Italia Frecciarossa, battendo la Fiorentina 1 - 2 allo Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri hanno conquistato il trofeo in rimonta, recuperando dalla rete segnata a soli ...Jordi Alba, in questa stagione, conclusa con lade La ...di poter continuare a giocare ancora ai massimi livelli e'... Calciomercato: Alba idea pere JuveAlba in passato è stato ...

L'Inter conquista la Coppa Italia: contro la Fiorentina decisivo un ... Tuttocampo