L' Inter alza la Coppa Italia Fiorentina battuta con onore

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - L'batte in rimonta una bellaal cielo la nonadella propria storia, la seconda consecutiva dopo quella conquistata contro la Juventus lo scorso anno. Allo Stadio Olimpico finisce 2-1 per i nerazzurri, passati in svantaggio dopo pochi secondi con il gol di Nico Gonzalez, ma capaci di ribaltare già tutto nel primo tempo grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi quindi, in attesa del ben più prestigioso ultimo atto di Champions League, si conferma specialista di finali centrando la sua terzain carriera dopo quella con la Lazio nel 2019 e proprio quella con l'nel 2022. Non riesce invece l'impresa agli uomini dino, autori comunque di una bella prestazione ...