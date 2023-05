L’imprenditore che si inietta un litro di sangue del figlio 17enne per non invecchiare

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non si arrende al tempo che passa un imprenditore statunitense di 45 anni di nome Bryn Johnson che si è dedicato anima e corpo alla ricerca di un modo per rimanere giovane. Bryan Johnson è stato il fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce. Braintree ha acquisito Venmo nel 2012 per 26,2 milioni di dollari e l’intero pacchetto azionario è stato successivamente acquisita da PayPal per oltre 800 milioni di dollari. Da quel momento, Bryan si è dedicato in maniera esasperante alla ricerca dell’elisir di lunga vita. L’ultima trovata è stata a dir poco sopra le righe: Johnson ha infatti deciso dirsi undelprelevato daldi 17 anni. Una tecnica che, a suo dire, potrebbe assicurargli un aspetto giovanile in eterno. Una scelta a dir ...