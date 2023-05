L’impatto irreversibile dell’alluvione in Emilia-Romagna sul settore agricolo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La chiamano la «Fruit Valley italiana», e non è un caso. Inil centro-nord Italia ha uno dei suoi distretti agricoli più importanti. Qui, le aziende con questa vocazione sono oltre cinquantamila, con un fatturato superiore a cinque miliardi all’anno. Nel 2022 ilortofrutta, che in questa Regione conta su oltre 56.600 ettari di superficie coltivata, ha generato una produzione lorda vendibile di 1,2 miliardi di euro. Dopo la grave alluvione causata dalle intense piogge della scorsa settimana, con le conseguenti frane ed esondazioni, si ritiene siano più di cinquemila le aziende agricole finite sott’acqua nella zona più colpita dal disastro. L’entità esatta dei danni è ancora da calcolare, ma è molto probabile che se ne vedranno le conseguenze anche nella qualità, nella quantità e nel prezzo della frutta in vendita ...

