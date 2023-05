Lily - Rose Depp e The Weeknd in The Idol | ' Una favola dark tra pop | sesso e celebrità'

'The idol', a Cannes la serie con Lily-Rose Depp fragile stellina pop la Repubblica

Masturbazione, asfissia erotica, droga, alcol, nudità: la serie The Idol (dal 5 giugno su Sky e NOW dopo la premiere al Festival di Cannes) vuole scandalizzare a tutti i costi grazie ...Raccolto il testimone da suo padre, che giusto una settimana fa apriva il festival nei panni di Luigi XV, Lily-Rose Depp, 24 anni, è a Cannes in qualità di star della serie Hbo The Idol che ha turbato ...