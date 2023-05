“L’hai rifatto!” Benedetta Parodi | tanti notano un ritocchino improvviso | il prima e il dopo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da anni ormai peril mese di maggio coincide con un appuntamento importante: il ritorno sul set di Bake Off Italia. E quindi La reunion con i colleghi che ormai sono diventati amici della conduttrice tv, food blogger e scrittrice. Stanno iniziando le riprese del programma in onda su Real Time e al fianco della padrona di casa ritroveremo Ernst Knam, che ha anche portato sul set anche un fantastico dolce per l’occasione. Ma ci saranno anche gli altri giudici, come spoilerato nei rispettivi profili Instagram. Sia Damiano Carrara che Tommaso Foglia hanno fatto sapere di essere già al lavoro per la nuova edizione della gara dedicata al cake design e non solo. Grande assente, almeno per il momento Clelia D’Onofrio che a quanto pare lascerà definitivamente Bake Off Italia. Ma in attesa di conoscere i nuovi protagonisti dello show, i fan ...