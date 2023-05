Ph: Tuomas Vitikainen/Wikimedia Dopo l'ennesimo ascolto di Broken By Desire To Be Heavenly Sent disi può rimanere interdetti: c'è da capire se davvero il disco sia composto da 12 brani o se si tratta di un un'unica suite per chitarra e pianoforte. Il suo potere è la voce, perché ...Chefosse prolisso nei titoli l'avevamo capito dal suo debutto che ci diceva che era senza ispirazione, oggi ci enuncia la sua tormentata tristezza. I brani sono un continuo narrare senza via ...- Voto 6,75 - Bella voce, bravo, perfetto nell'interpretare l'anima e i sentimenti ma non riesce a sorprendermi. Troppo tutto simile! Rhove - Voto 6,50 - Mi sorprende. Rhove torna senza ...

Lewis Capaldi e la salute mentale: «La ricerca della perfezione può farti sentire rotto» Vanity Fair Italia

