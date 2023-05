L' Emilia Romagna ha bisogno di 7 miliardi di euro

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Oltre 7didi danni, stando a una prima stima ufficiosa delle parti sociali, 15 morti, quasi 40mila sfollati, 23 fiumi esondati contemporaneamente, oltre 280 frane, di cui 120 particolarmente importanti, più di 100 comuni coinvolti, quasi 5mila uomini della protezione civile impegnati giorno e notte ad assistere la popolazione. Attività mai tentate prima come quella di "invertire" le acque del Cer, il Canaleno romagnolo, per portarle nel Po al fine di salvare la città di Ravenna dall'allagamento. Causa inondazioni e frane, risultano totalmente chiuse 544 strade tra comunali e provinciali. Temporaneamente chiusi anche alcuni tratti delle linee ferroviarie che collegano laa Bologna. Sono i numeri della seconda ondata dell'alluvione che in questo mese di maggio ha colpito ...