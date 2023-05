Lele Adani ancora contro Allegri | parole pesantissime

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ennesimo intervento dell’opinionistal’allenatore bianconero alla Bobo Tv dopo le sconfitteSiviglia e Empoli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus sta attraversando il peggior momento della stagione e anche quello della sua storia recente. Oltre ai risultati negativi maturati con il campo con l’eliminazione dalla semifinale di Europa League per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.