LeBron e un ritiro mai così vicino (a parole). Ballano 100 milioni e l'idea di giocare col figlio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) I 40 punti, i 10 rimbalzi e i 9 assist di James non sono bastati ai Lakers. E lui s'interroga: "Devo riflettere su tante cose per il mio futuro nel basket"

NBA, LeBron James pensa al ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket" Sky Sport

"Ho molto da pensare, sulla possibilità di contiuare con il basket" così si è espresso un deluso Lebron James al termine di gara 4 nella finale di Western Conference. Partita che ha regalato la prima ...