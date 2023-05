Le sequestrano il cellulare | 14enne dà fuoco al dormitorio e uccide 19 studentesse | tragedia in Guyana

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unache ha scosso un intero paese, scatenata per motivi più che futili. È l’ipotesi su cui indagano le autorità della, dopo l’incendio in cui hanno perso la vita 19 studenti. Ad appiccare ilin undella città centrale di Mahdia sarebbe stata una, forse come ritorsione a una punizione. Poco prima della, era stata scoperta una relazione della giovane con un uomo più anziano e per questo le era stato sequestrato il. Dopo la confisca da parte della guardiana laavrebbe iniziato a urlare minacciando di dareal. Poi, secondo gli inquirenti, avrebbe spruzzato dell’insetticida su una tenda del bagno, a cui avrebbe dato...

Il gesto dopo il cellulare sequestrato. Qualche ora dopo il grave incendio che ha inghiottito il dormitorio studentesco a Mahdia è emerso un primo quadro generale sulle possibili cause delle fiamme. La piromane non è tra le vittime In quel momento le porte del dormitorio erano state chiuse dalla guardiana, per evitare che le ragazze uscissero nel corso della notte. Nella confusione provocata

