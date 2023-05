Le raccomandazioni Ue | “Crescenti rischi di ritardo nell’attuazione del Pnrr Importante riformare il catasto | la delega fiscale non lo prevede”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’attuazione deldell’Italia sconta “di ritardi“. La conferma arriva dalla Commissione europea, che nellespecifiche per l’Italia pubblicate mercoledì sottolinea come sia necessario “garantire una governance efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione continua, rapida e costante del Piano”. Per il resto, Bruxelles mette nel mirino l’andamento dei conti pubblici (Italia, Francia e Finlandia non soddisfano il criterio del debito), lache nonla riforma del, indispensabile per la Ue, e la scarsa crescita della capacità produttiva da energie rinnovabili mentre “la quota dei combustibili fossili nel mix energetico ...