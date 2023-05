Le pagelle dell' Inter | il Toro regala la vittoria ai nerazzurri

LEINTER (di Alessio Agnelli) HANDANOVIC 6,5 Forse al passo d'addio, forse no. Ma, dopo 11 anni e 454 presenze con la maglia'Inter, Inzaghi gli regala un'altra finale da capitano. La ...Le'Inter . Le'arbitro . Il nostro SUPERTOP . Il nostro SUPERFLOP . Albo d'Oro coppa Italia . La coreografia di Fiorentina - Inter . Il calendario'Inter: serie A e ..."Ma l'intenzione della Commissione - ha poi precisato Gentiloni - non è di darea questioni ... e al timore di una parte della Commissione'alleanza fra Ppe e conservatori: "Non c'è Schlein ...

Le pagelle dell'Inter - Lautaro, la carica dei 101 è da top player. Si scrive Inzaghi, si legge mister coppa TUTTO mercato WEB

Condensa in una partita tutto il bene e il male. Fa una parata super che salva l'Inter dal pareggio e poi fa un'uscita da brividi che fa trattenere il respiro. Ma ci sono anche le sue mani su questa ...Da bomber rapace la rete del raddoppio. (Joaquin CORREA SV) Edin DZEKO 5.5 - Tornato al centro dell'attacco, dà vita a un bel duello con Milenkovic. Fa il solito lavoro utile per la squadra. Si mangia ...