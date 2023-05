«Le mie amiche | più forti dell' acqua e del fango»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da Ghibullo (Ravenna) - Deborah Dirani Oggi sono arrivate le mie, le miedi sempre: sempre loro, sempre le stesse, la roccaforte incrollabile del mio cuore ea mia vita. Alle 9 e mezzo di stamattina, armate di stivaloni, spingi, stracci e ottimismo si sono presentate davanti al cancello in perfetta formazione da combattimento: un piccolo esercito di valchirie con la determinazione di un Crociato in Guerra Santa. La Gerusalemme da liberare, nella fattispecie, era la mia tavernetta che, essendo il mio studio, per me rappresentava qualcosa di molto più sacro del Graal. Mi hanno vista, già scarmigliata, sporchiccia e con due borse sotto gli occhi da fare invidia a monsieur Vuitton, mi hanno abbracciata stretta stretta e, neanche il tempo di infilarmi gli stivali, me le sono ritrovate a smontare un ...