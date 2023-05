Le immagini della camera ardente di Maria Giovanna Maglie al Campidoglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2023 Leallestita al, a Roma, in memoria di. Ad accogliere l'arrivo del feretro Miguel Gotor, Assessore alla cultura, e Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tina Turner, guarda lepiù bellesua carriera - fotogallery LE TRAGEDIE - La cantante subì anche tragedie immani. Nel 2018 il primogenito Craig, nato dalla relazione con il ...I militari hanno sentito diversi testimoni e acquisito ledi alcuni sistemi di ... E' rimasto illeso, invece, un altro figliocoppia, di appena 6 anni, che al momento degli spari si ...Il giovane, che risponde al nome di Emanuele Civita, è stato individuato dai Carabinieri grazie alledelle telecamere di sorveglianzazona e ad alcune testimonianze. Secondo i primi ...

Fiorentina-Inter, le immagini della finale - Sportmediaset Sport Mediaset

21:22 - Primo memorial Sergio Di Loreto: le immagini più belle del torneo interforze +++19:12 - La memoria storica di Agrigento scritta da Settimio Biondi +++17:04 - Strage in alluvione a Casteldaccia ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giuseppe Sansonna, regista Rai Italia: "“ Napoli: la bella giornata" andrà in onda domenica 4 giugno, su Rai5, alle 22 e in ...