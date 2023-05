Le Iene | Paola Barale | “La menopausa è una gran rottura di palle ma può essere anche magica Ci sono ancora sogni e vita da mordere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Lapuòunadi, ma”. A dirlo è, che negli ultimi mesi si è trovata più volte a parlare di questo tema spesso tabù. Lo ha fatto in tv e in un libro, Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità, ed è tornata sulla questione nel monologo recitato a Leil 23 maggio. IL MONOLOGO DISULLA– La showgirl è decisa ad abbattere il muro di silenzio e vergogna che spesso circonda il tema della, stagione dellain cui le donne devono affrontare cambiamenti fisici maemotivi. “Alcune delle parole più belle ...