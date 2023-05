Le iene | Emma Marrone cade a terra durante l’esibizione

...alla grande l'ultima puntata @MarroneEmma #LeIene pic.twitter.com/dnKSKusLJJ Le(@redazioneiene) May 23, 2023 Soccorsa dall'ex rivale in amore ( per Stefano De Martino ) Belen,ha ...Non solo da quello che emerge dalle parole condivise su Instagram ma anche dal loro feeling durante l'ultima puntata de Ledoveera ospite (c'era anche Paola Barale con un profondo monologo ...'Ti sblocco un ricordo', scrivenel suo post, citando una frase della sua ultima canzone '... 'Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l'ultima puntata delleinsieme alla super Belen ...

Emma cade a Le Iene, Belén Rodriguez corre in suo aiuto poi si abbracciano Fanpage.it

Emma è andata ospite da Belen a Le Iene e le due donne sono comparse in una foto insieme sui social. Emma ha scritto, a corredo, una didascalia che è piaciuta tantissimo ai fan. Vediamo di che si ...Presente a Le Iene, Emma Marrone si è esibita cantando ed è caduta. In suo soccorso Belen, inciampata solo una una settimana prima.