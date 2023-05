Le Iene | Emma cade durante l’esibizione e Belen corre in suo aiuto abbracciandola | “Noi siamo brave a rialzarci”

Marrone, il suo scivolone a Leè stato doppio: ecco perché Belen Rodriguez è Stefano De Martino, hanno continuato per lungo tempo a fare tira e molla, mentre proprio grazie al programma di ...Belen Rodriguez edMarrone, l'inaspettata foto insieme (a Le): 'Ti sblocco un ricordo' Belen Rodriguez, il pranzo di pesce misterioso: dov'è Stefano De Martino Belen commentaMarrone ...Marrone è apparsa come ospite nell'ultima puntata del programma televisivo ' Le', dove ha mostrato un'inattesa intesa e messo in campo una certa euforia insieme alla conduttrice Belen ...

Emma cade a Le Iene, Belén Rodriguez corre in suo aiuto poi si abbracciano Fanpage.it

Belen mentre entrava in scena è scivolata rovinosamente e caduta sul pavimento. Anche in quell’occasione così come è successo per Emma i suoi colleghi l’hanno aiutata a rialzarsi. Per questo, una ...Il mondo del gossip ha sempre ricamato sulla presunta rivalità tra le due donne ma ieri, martedì 23 maggio, è accaduto l’impensabile ...