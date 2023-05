Lavori tra Villaricca e Qualiano | completata strada rotonda di “Candida”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da sempre una delle strade più disastrate dell’area nord tra buche e voragini. Ora è arrivato finalmente il rifacimento di via Corigliano, nota anche come zona della”.in via Corigliano,ladelladi “” trache attraversa 3 comuni (Calvizzano,) realizzata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... molo e due spiaggette private - presa in affitto per festeggiare l'evento in programmapoche ... Autorizzazioni e richieste diche non sarebbero state presentate né alla soprintendenza ..." Gli addetti aiin primis hanno portato sulla Stazione Spaziale Internazionale dei campioni di legno che sono stati esaminati e studiati. E finalmente, a partire dalla scorsa settimana, i ...Si tratta dell'ultimo tratto dove ancora sono presenti le corsie su entrambi i lati dell'area interessata dai, ovverovia Poliziano e via Leone X in direzione Fortezza. Le operazioni sono ...

Per lavori stradali in via Fonteiana, nel tratto compreso tra via Abate ... ATAC Roma

TERAMO – Attesi 300 partecipanti tra imprenditori, tecnici e rappresentanti degli Enti pubblici alla prima giornata del seminario sul nuovo Codice degli Appalti che si terrà il prossimo 26 maggio ...Sono ripresi i voli tra l'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" e Londra Heathrow operati da British Airways. (ANSA) ...