Lautaro Martinez | «Miglior momento della carriera | orgoglioso!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gran contributo diper ottenere la nona Coppa Italia dell’Inter. Nel post partita di Inter TV anche lui ha festeggiato il trionfo sulla Fiorentina. DUE FINALI SU DUE –esulta dopo Fiorentina-Inter: «Questo è ilmia, sono contento. Non era facile riuscire ad arrivare a cento gol, ora sono centouno. Sono orgoglioso, c’è tante gente che ci regala amore. Tanto contento per quello che abbiamo fatto, forza Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati