Lautaro Martinez | «Inter | dobbiamo continuare così! Tanta emozione»

(Di mercoledì 24 maggio 2023), che ha risolto-Fiorentina conduce i nerazzurri alla vittoria della Coppa Italia, vienevistato al termine della finale. Così il Toro argentino ai microfoni di Mediaset. VINCERE –così dopo la vittoria della Coppa Italia con l’: «Sono emozionato e contentissimo perché è da un paio d’anni che stiamo portando trofei a questa grande società.così, sono molto contento. Volevo alzare un’altra coppa perché è di questo che si tratta in questo sport, di vincere. I miei compagni sono stati bravissimi, dopo il gol subito abbiamo approcciato come dovevamo dal 1? e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Siamo molto contenti di lasciare questa Coppa Italia a Milano. Voglio ...

ROMA - L'Inter conquista la sua nona Coppa Italia . Lo fa, allo stadio Olimpico di Roma, grazie alla doppietta ditra il 29' e il 37', che stende la Fiorentina di Vincenzo Italiano, passata in vantaggio a freddo - dopo soli tre minuti - con Nico Gonzalez. Per Simone Inzaghi, al sesto successo ...Nei Viola entrano Jovic e Ranieri, escono Amrabat eQuarta ed è il 70'. Ancora la ... Calanhoglu esce per Gagliardini, dopo l'ingresso per i Viola di Terzic al posto di Dodo, infine...... Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (83' Correa), Dimarco (68' Gosens); Dzeko (58' Lukaku),(83' Gagliardini). All. Inzaghi Arbitro: Irrati di Pistoia Ammoniti: 53' Bastoni, 54'...

I nerazzurri di Simone Inzaghi - terzo trofeo in carriera per il tecnico piacentino, il secondo consecutivo - si sono imposti 2-1 nella finale dello Stadio Olimpico contro la Fiorentina: decisiva la ...I nerazzurri sbandano poi ribaltano la partita con una splendida doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa la Fiorentina spinge, l'Inter soffre ma riesce a conquistare la Coppa Italia, la nona ...