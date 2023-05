L’attore porno Max Felicitas | «Onlyfans? Tante ragazze si rovinano la vita per 180 euro al mese»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023)Max, ovvero Edoardo Barbares, ha quasi un milione di followers tra Instagram e gli altri social media. Accetta gli inviti nelle scuole per parlare di stalking, revenge porn e cyberbullismo. E alleconsiglia «di non filmarsi mai quando fanno sesso. Non inviare foto e video intimi. Perché sono pericolosi». In un’intervista rilasciata all’edizione milanese del Corriere della Seradice che dietro le storie sui guadagni milionari conc’è una realtà molto più dura: «Sa qual è il guadagno medio di chi posta su quella piattaforma? 180al. Vedo ragazzine andare in tv a raccontare quanto è facile ricavare soldi in questo modo. La verità è che rischiano di rovinarsi unaper ...