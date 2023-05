Lapo Elkann contro Evelina Christillin | «Una donna senza anima e senza dignità»

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha commentato duramente le recenti dichiarazioni dia Rai Radio 1 sulla Juventusha commentato duramente le recenti dichiarazioni dia Rai Radio 1 sulla Juventus che aveva affermato: «Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega: la Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto». Questa la risposta disu Twitter. PAROLE – «È grottesca per me è unaè VERGOGNOSA un ARRAMPICATRICE SOCIALE POVERA ...

Le dure parole di Evelina Christillin sulla penalizzazioni inflitta dalla Corte d'Appello della FIGC non hanno lasciato indifferenteche, stuzzicato su Twitter dallo Speaker '105 Open Club' su Radio 105, Edoardo Mecca , spara a zero sulla la rappresentante UEFA alla FIFA. Mecca stuzzica e chiede: La risposta non si fa ...Passano pochi minuti e, non nuovo allo scontro con la Christillin , si espone in modo clamoroso. Rispondendo a una domanda su Twitter il rampollo di casa Agnelli non le manda a dire e ...(LaPresse) - Calciomercato.itL'estromissione dall'Europa League pesa come un macigno sui giudizi di un'annata cominciata male da Vlahovic e compagni e proseguita peggio. La stangata ...

Durissimo attacco di Lapo Elkann ai danni di Evelina Christillin, dopo un quesito posto da Edoardo Mecca di Juventibus via Twitter.