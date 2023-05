Lapo Elkann | che bordata a Evelina Christillin | “Una vergognosa arrampicatrice sociale”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Durissimo attacco diai danni di, dopo un quesito posto da Edoardo Mecca di Juventibus via Twitter. Il mondo Juventus è in subbuglio a seguito della recente sentenza della Corte d’Appello della Figc, che ha inflitto al club una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Questa decisione rischia di escludere la squadra non solo dalla prossima Champions League, ma anche da tutte le competizioni europee, in seguito alle decisioni della UEFA., nota tifosa bianconera e membro del Consiglio della FIFA per conto della UEFA, ha fatto alcune affermazioni che hanno suscitato l’indignazione dei sostenitori juventini. Tra le reazioni più forti c’è quella di, fratello di John ...

'È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è vergognosa, un'arrampicatrice sociale, povera donna'. Lo scrive sul suo profilo Twitterin risposta a chi gli chiedeva un parere sulle ultime dichiarazioni di Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa. Ospite di Radio Anch'io Sport su Rai ...Frasi che hanno fatto infuriare i sostenitori juventini che hanno risposto duramente, ultimo in ordine di tempo. LEGGI QUI le parole di Evelina Christillin CHE BORDATA -, ..., Johne Andrea Agnelli ...

Lapo Elkann duro su Evelina Christillin: "Grottesca, senz'anima né dignità: un'arrampicatrice sociale" Tutto Juve

