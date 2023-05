Ovviamente, da ex pro e da grande appassionato, è molto attento anche ai dettagli agonistici e tecnici: "Questa tappa ha risposto finalmente alle aspettative. La fuga di giornataè ...... maavrà vita facile vista la presenza della pluritricolore Eva Lechner (Team Bramati). Confermate anche le presenze dei primi in classifica fra gli junior, Gabriel Borre ed Elisa(Ktm ...... palla che corre veloce macome lui ed ecco che arrivato davanti a Lembosbaglia e colpisce ... (23' st Betto),(9' st Rimoldi). A disp. Vecchi, Paracchino, Murtas, Vasconi. All. ...

Lanfranchi: «Non pensavo allo sloveno in difficoltà» L'Eco di Bergamo

Un evento che non è limitato alla sola squadra ma che coinvolge l ... prossimamente ne verranno aggiunti altri per occupare anche le tribune Est ed Ovest del Lanfranchi. Intanto continua ...LA TELEFONATA. L’ex professionista è da quest’anno nella carovana rosa: «Finalmente il Girosi è acceso: bravo Almeida». Nemmeno Paolo Lanfranchi, 54 anni, è riuscito a staccarsi dal ciclismo. Professi ...