L’Amica Geniale torna in replica su Rai3 con i primi tre capitoli in attesa del gran finale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ed è così che Elena e Lila sono diventati dei tappabuchi estivi della programmazione di(addirittura) visto chetornerà insulla terza rete Rai a partire dal 3 giugno. Secondo quanto annunciato dalla tv pubblica la serie tv internazionale tornerà al sabato sera sin dal primo episodio e per tutta l’estate tenendo compagnia al pubblico anche con gli episodi della seconda e terza stagione. L’appuntamento da segnare è quello del 3 giugno, sabato, sarà allora che inizierà la lunga maratona, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata da Elena Ferrante e dal 29 luglio alla terza. A quel punto i fan deinizieranno a sentire profumo di quarta e ultima stagione, la stessa a cui si sta ...

Ed è così che Elena e Lila sono diventati dei tappabuchi estivi della programmazione di Rai3 (addirittura) visto chetornerà in replica sulla terza rete Rai a partire dal 3 giugno. Secondo quanto annunciato dalla tv pubblica la serie tv internazionale tornerà al sabato sera sin dal primo episodio e ...Alcuni curiosi cercano di scattare foto per immortalare le nuove Lila e ......Law di usare un profumo orribile Se non fosse per'idea... 'Ho letto diversi resoconti interessanti secondo cui si sentiva'... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato consulle ultime ...