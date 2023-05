Lamberto Giannini | Avvicinatevi con fiducia alle ‘divise’

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – “Il mio impegno è per la massima attenzione a questo territorio che è importante e che conosco bene, perché ho lavorato per 25 anni alla Questura di Roma. Ci sarà questo insieme alla collaborazione con le autorità”. Lo ha detto il prefetto di Roma,, intervenuto all’evento ‘Giornata della legalità: Capaci 31 anni dopo’ in corso al Teatro di Tor Bella Monaca. Parlando ai giovani studenti delle scuole romane,ha spiegato che “quello che vi è stato mostrato oggi è che c’è un sistema fatto da forze di polizia, prefetti, territorio e politica che si batte contro l’illegalità e che ha come riferimento voi che siete i più giovani”. Il prefetto ha poi espresso “un desiderio, quello che grazie a iniziative come queste voi ragazzi possiate sempre avere come punto di riferimento una divisa. ...