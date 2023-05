'Dopo un'avverte il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani aumenta il rischio di infezioni, specie per anziani e. Dall'epatite A alle ...Lo straripamento delle acque reflue causate dalle inondazioni aumenta il rischio di infezioni, specie negli anziani e nei. Cresce quindi in modo esponenziale il rischio di malattie gastrointestinali, dermatiti, congiuntiviti. Lo spiega in una nota il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima),...L'negli occhi dei. Fango, acqua, fatica, lacrime... Certo, non è un gioco, a può diventare una realtà meno ...

L'alluvione e i bambini, lo sguardo dei piccoli sulla marea di fango

A Conselice il paese è ancora allagato, l'acqua non riesce a defluire ed un'intera porzione della città è ancora sott'acqua.Oltre alla raccolta di beni di prima necessità anche due spettacoli teatrali con il ricavato che sarà devoluto alla Protezione civile ...