Ladispoli e Santa Marinella si mobilitano per aiutare gli alluvionati dell’Emilia

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– “Invitiamo i cittadini dia partecipare alla raccolta di generi alimentari e prodotti di prima necessità per le popolazioniRomagna, devastata dalle inondazioni provocate dal maltempo. Ancora una volta la nostra città potrà dimostrare di brillare per solidarietà e vicinanza a chi soffre e ha perso tutto”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha ricordato che è stato aperto un punto di raccolta in via Castellammare di Stabia 8 da parte della Protezione Civile Avalon. “A nome dell’amministrazione e della cittadinanza di– prosegue il sindaco Grando – ringraziamo i volontari dell’Avalon che nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, raccolgono cibo e materiale che può essere prezioso per le migliaia di famiglie...

Da Civitavecchia atorna 'Un Posto al sole'. DOVE Sono otto, in tutto, le attività che hanno abbracciato il progetto: L'isola del pescatore aSevera, Pura Vida aMarinella, ...Concessioni demaniali, Le Iene aSevera e- Da una parte la direttiva europea, la Bolkestein che intima bandi di gara per l'affidamento delle concessioni demaniali. Dall'altra parte il governo italiano che per il ......farmacie comunali di Cerveteri - che pubblicizzano l'attività dell'associazione - e la CRI di... circa 430 nel distretto 2 (Cerveteri -), con prevalenza di tumori al colon, al seno e al ...

Ladispoli e Santa Marinella si mobilitano per aiutare gli alluvionati ... Il Faro online

Un editore di Ladispoli ha scritto un messaggio via social in cui annunciava il suicidio. Lo hanno trovato sul balcone dal quale voleva sporgersi poi ci ha ripensato. Trambusto poco fa in viale Italia ...LADISPOLI - La stagione estiva si avvicina e l’Amministrazione comunale è già al lavoro da mesi per organizzare un palinsesto all’altezza delle aspettative dei re ...