L’acqua nera di Conselice invade case e strade | rischio sanitario per gli abitanti Le immagini dall’alto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A otto giorni dall’inizio dell’emergenza in Emilia-Romagna, a, in provincia di Ravenna, la situazione appare ancora lontana dal rientrare alla normalità. Gran parte del centro abitato resta allagata. E quel che è peggio è che quest’acqua non è più trasparente, ma un misto di fango, benzina e sostanze inquinanti, oltre alle fogne. Ledal drone mostrano la situazione nella mattinata del 24 maggio. Ora qui la preoccupazione è anche sul fronte: si potrebbero propagare malattie infettive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

