La Turchia è di nuovo un faro culturale mondiale Nonostante Erdo?an

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Fino al 1914 a Istanbul non c’era neppure una sala cinematografica (per fornire un raffronto, il cinema più antico d’Italia ancora attivo è il Sivori di Genova dove, nel maggio del 1896, venne proiettato L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumière). Del resto, solo sei film, esclusi alcuni documentari di guerra, vennero prodotti durante l’Impero ottomano. Il sultano ?Abd ul-?am?d, che regnò dal 1876 al 1909, pare non amasse il cinematografo. Il primo lungometraggio di finzione prodotto inè del 1917: Pençe (L’artiglio) ed è diretto da un intellettuale illuminato come Sedat Simavi (1896-1953). Tramontato l’impero ottomano, nel 1922, e creata la repubblica, passerà molta acqua sotto i ponti (di Istanbul) prima di giungere a donne d’avanguardia dietro la macchina da presa come Bilge Olgaç, scomparsa nel ’94, o Ye?im Ustao?lu, che si sono ...

... mentre ci sono state stagioni aride importanti in Maghreb e". Una collaborazione che non ... Anche per l'acqua c'è insomma bisogno di unarapporto tra economia e risorse naturali , ha ...... riconosciuto dalla Comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla; dall'altra il ... l'inviato dell'Onu Bathily ha lanciato, il 27 febbraio, un piano per l'istituzione di un"...Sta facendo un lavoro da solo, avrà unconsulto e l'idea è che sia a disposizione per la chiusura del campionato a Torino e poi per l'appuntamento con la storia in terra di. Skriniar ...