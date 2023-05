La sinistra non cambia | è illiberale e antidemocratica

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Era il 19 Giugno 2009 quando a Cinisello Balsamo, nel Milanese, durante un comizio per il ballottaggio delle amministrative un gruppetto dei centri sociali iniziò a contestare il Presidente Berlusconi nel tentativo di impedire la regolare prosecuzione del suo intervento. Neanche a dirlo quale possa essere stato l’effetto degli schiamazzi di una schiera di antidemocratici disu Silvio Berlusconi: rinvigorirne il tono e la carica. “Abbiamo anche la contestazione, evviva! – disse il Cav – Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c’è tra noi e loro: noi non andremmo mai, e mai siamo andati, a disturbare l’incontro tra qualcuno dei loro leader e i loro elettori perché noi siamo uomini e donne democratici e di libertà. Non sapete cos’è la nobiltà d’animo, non sapete cos’è la democrazia, non sapete cos’è la libertà. Siete ancora, oggi come ...