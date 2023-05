La sinistra ammicca agli ecovandali | ospiti d' onore nel palazzo occupato e regalato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Barcaccia a piazza di Spagna, la Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona e poi Fontana di Trevi eMadama. Quattro «attacchi» in poco più di un mese, senza contare gli stop forzati sul Raccordo e sulla Tangenziale. Si sono «affezionati» a Roma gli attivisti di Ultima Generazione, nonostante le dure condanne contro gesti che arrecano danni al patrimonio unico della Capitale e disagi ai suoi cittadini, espresse anche dal sindaco, Roberto Gualieri che ancora ieri ha ribadito «giusta la causa, sbata la protesta». Eppure gli ambientalisti di Ultima Generazione gli stanno «entrando in casa». Sì, quella occupata illegalmente e abitata abusivamente in via di Santa Croce in Gerusalemme 55, più noto come Spin Time Labs. Ildal 2013 che il Campidoglio vorrebbe addirittura comprare per ...