(Di mercoledì 24 maggio 2023) Inviata da Daniela Cigni - In un mondo dove tutto è sempre più digitalizzato, dove l’ intelligenza artificiale sta sostituendo gradualmente gli esseri umani e tutto sembra meccanizzato e programmato la scuola rimane uno dei pochi spazi dove è ancora possibile imparare ad elaborare pensieri autonomi ed esprimere opinioni personali. L'articolo .

... una conferma di come la vera sperimentazione passisolo dalla scelta dei repertori, ma anche ... Importante anche questanno lo spazio dedicato alla musica folklorica in dialogo con la...Montecreesto con questo nuovo brano dimostra ancora una volta la sua abilità digrazie ... 'Crème brûlée' parla dell'amore di un uomo per una donna chericonosce più, un amore ...Sotterraneo, collettivo teatrale associato al Piccolo, avvia unaoriginale ispirata a ... Dadimenticare il 24 luglio Arlecchino ricreato da Stefano De Luca con Enrico Bonavera e un cast ...

La scrittura: non solo comunicare, scoprire, condividere, ma anche espressione di solidarietà. Lettera Orizzonte Scuola

Il cantautore statunitense Paul Simon, 81 anni, ha rivelato di aver perso quasi completamente l’udito all’orecchio sinistro mentre era alle prese con la scrittura del suo nuovo ... con frustrazione e ...Dopo il giorno di Marco Bellocchio con il suo Rapito, al Festival di Cannes è sbarcato Nanni Moretti, in concorso con Il sol dell'avvenire ...