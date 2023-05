La scienza al servizio dei giovani | all’Alberti il convegno ‘Mi aiuti a capire?’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno venerdì 26 maggio 2023 alle ore 9,30 presso l’aula magna dell’I.I.S. G. ALBERTI si terrà il” MiA Capire?” organizzato dalla scuola con il Patrocinio dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. Tale incontro si pone l’obiettivo di far conoscere più da vicino agli studenti il delicato mondo dei Bisogni Educativi Speciali, affinché possano acquisire una completa consapevolezza sui temi relativi all’inclusione sociale. L’incontro avrà come relatori il dott. Roberto Ghiaccio, esperto di neuropsicologia degli apprendimenti e psico-diagnosi disturbi del neuro sviluppo, linee guida DSA e docente presso l’Unifortunato e il prof. Fabrizio Stasolla, associato di Psicologia dello sviluppo presso l’Unifortunato. Questo evento si pone come una grande opportunità per tutta la comunità per di imparare a vivere ...