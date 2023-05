La Reggina risponde alle accuse | “Sfoghi incontrollati e populisti per giustificare gli insuccessi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Lacomprende la delusione di qualche dirigente di squadre avversarie per il mancato raggiungimento dei risultati attesi. Taluni, durante l’ultima assemblea di Lega B, sono stati decisamente sopra le righe, ma la trasparenza del nostro operato, sviluppato secondo il rigoroso rispetto delle regole previste dall’Ordinamento giudiziario per le imprese in crisi e con tempestiva comunicazioneistituzioni sportive delle nostre azioni intraprese, non lascia margine a equivoci in ordine alla nostra lealtà sportiva”. Questo il comunicato ufficiale dellacon cui viene presa posizione nei confronti di club che durante l’assemblea della Lega Serie B di ieri hanno accusato il club amaranto, penalizzato peraltro di 5 punti per irregolarità Covisoc ma al contempo qualificatosi per il playoff: “Riteniamo ...