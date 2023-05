La magia di «Come d’incanto» ad Ardesio | funamboli | illusionisti e tant’altro ancora

... passa le sue stagioni estive a 3.343 metri d'altitudine ad accogliere chi,lui, cerca un ... dai disastri della siccità alladell'amicizia in alta quota, da storie di solidarietà a racconti ...... perché al momento uno non pensa che quella cosa si intriderà di, anzi, un'ottusa presunzione ...ci serve questo libro da bancarella delle cose che restano e lasciano un segno....dei sette spettacoli alternatisi in una rassegna " "Ciak! Si danza in scena" " che suonavauna ... Perché il "live" piace, regala emozioni e consente in un ambiente relativamente piccolo ladi ...

La magia di «Come d'incanto» ad Ardesio: funamboli, illusionisti e ... L'Eco di Bergamo