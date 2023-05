La Juve aspetta l'offerta giusta per Vlahovic | l'era DV9 può già finire

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Dusan non è in vendita”. Parola di Francesco Calvo. Ma questo fa parte del gioco, nessuna risposta diversa da questa ci...

La sensazione è che il nuovo direttore sportivo (sisempre Giuntoli , ndr) avrà il compito di mettere in piedi una vera e propria rifondazione. Tanti i giocatori che lasceranno Torino alla ...Lasi riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di ... Ogni scenario resta aperto, poi la parola passerà alla Uefa, chele decisioni italiane, e al ...Di cattivo umore. E non solo per il pareggio con la Salernitana. Chi siche la penalità di 10 punti inflitta allapossa regalare l'ennesima stoccata di Mourinho ai bianconeri, dovrà ricredersi. José è sconcertato: "Questo per me è uno scherzo, ma lo è anche ...

La Juve aspetta l'offerta giusta per Vlahovic Calciomercato.com

Di fronte alla resa di Empoli, ennesimo capitolo di una stagione imbarazzante al di là delle sentenze della giustizia sportiva, la dirigenza ...La Juventus aspetta il secondo grado di giudizio di una battaglia che ormai dura da troppo e che ha visto la Juventus vittima di un'ingiustizia incredibile, visto che il tema delle plusvalenze è stato ...