La gonna è troppo corta | scoppia il caso alla caserma Berardi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ giuntanostra attenzione, da parte del sindacato italiano autonomo militare organizzato S.I.A.M.O. ESERCITO, un avvenimento che riguarda il 232° Reggimento Trasmissioni delladi Avellino. Un sottufficiale dell’arma avrebbe ripreso una soldatessa per la sua “non corretta forma” di indossare la divisa. “Soldatesse, non dovete accorciare le divise: se mostrate il sedere, qualcuno fraintende…” «Se mostrate il fondoschiena in un ambiente ad alta densità maschile si rischiano fraintendimenti» – questa è la recente dichiarazione del Sottufficiale di Corpo del 232º Reggimento Trasmissioni di Avellino -, apparsa oggi su alcune autorevoli testate giornalistiche nazionali, la quale ha suscitato grande indignazione e sconcerto. La sua affermazione sessista e discriminatoria è inaccettabile e non ...

Così come un decolleté esagerato, perché collo e viso potrebbero mettere in mostra il tempo... Chi è rossa, potrà preferire un verde smeraldo, magari abbinato con una gonna nera. Come vestirsi... soprattutto se state cercando una scarpa non sportiva e versatile. Per questo, tra i... assieme ad un completo gonna-top o ad un mini dress nero vi catapulterà subito nelle atmosfere... Niente discollato, provocante o ridotto. Se si vuole mantenere un profilo discreto bisogna... al posto dei pantaloni si può anche mettere una gonna coordinata al blazer, per una versione del...

