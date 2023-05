La foto di un falso attacco al Pentagono | fatta con l’IA | ha creato panico a Wall Street

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladi una presunta esplosione al, probabilmente generata dall’intelligenza artificiale, si è diffusa rapidamente sui social, mandando ieri in tilt, con il Dow Jones Industrial Index sceso di 85 punti in soli 4 minuti, per poi risalire altrettanto rapidamente. L’immagine mostrava una grande nuvola di fumo nero di ciò che secondo gli utenti verificati di Twitter era accanto al. Il tweet è stato originariamente condiviso dall’utente OSINTdefender, un account Twitter che si descrive come un ‘Open Source Intelligence Monitor’, che poi lo ha cancellato. Ma laè stata condivisa anche dall’account Bloomberg , confuso dagli utenti come un affiliato alla testata Bloomberg data la dotazione della spunta blu, e da RT, un account Twitter di un media ...

Lamostrava una colonna di fumo salire dal presunto dipartimento della Difesa e inizialmente era stata considerata veritiera dagli utenti che lo avevano scambiato per un account affiliato alla ...Peccato che fosse tutto. Mandato a processo per i maltrattamenti alla moglie, Firas è stato ... E da alcuneprodotte in aula "sembrerebbe che fosse piuttosto la madre a inscenare dei rituali ...Una volta diventata virale, laè stata ri - battezzata come autentica dalla rete tanto che la ... "si tratta di un resoconto, e il Pentagono oggi non è stato bersaglio di un attacco". ...

Usa, foto di un falso attacco al Pentagono fatta con l'IA ha creato panico a Wall Street Sky Tg24

Un account fake, che si è spacciato per la testata d'informazione Bloomberg, ha pubblicato un'immagine realizzata con l'Intelligenza artificiale, La spunta blu ha ingannato anche i mercati azionari ...Il 43enne messinese si trovava in città per tenere delle lezioni all’Università. Aveva aperto una pagina sui social con nome falso per agganciare i ragazzini ...