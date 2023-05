La Fiorentina deve vincere una Finale per qualificarsi alla Europa League Stasera prima chance contro l’Inter | poi il West Ham

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una doppia occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Lanel breve volgere di due settimane si gioca moltissimo pensando al proprio presente ma, di pari passo, anche anchestagione 2023-2024. Di cosa stiamo parlando? La compagine viola ha due finali da disputare e, entrambe, le daranno modo di mettere le mani sulla prossima. Si inizierà questa sera con la Coppa Italia. L’ultimo atto della coppa nazionale si giocherà alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma con i viola che sfideranno i detentori del torneo, ovvero. Laoccasione. Se, infatti, la formazione allenata da mister Vincenzo Italiano dovesse aggiudicarsi la competizione (cosa che non le accade dal 2001), avrà diritto a prendere parteprossima ...

Toro e Tucu Lautaro sente che questaessere la sua partita. Un altro trofeo, il quinto in ... Leggi anche LIVE Alle 21- Inter: Dzeko torna titolare per la finale, Italiano sceglie ...Dobbiamo giocare come sappiamo, da squadra, ognunoaiutare il gruppo. Crediamo nella vittoria, io credo nella vittoria, nonostante il grande rispetto per l'Inter. Se vivi Firenze lo puoi capire: ...Inter: le ultime notizie sulle formazioni Italianofare a meno del solo Sirigu, che ha comunque deciso di convocare nonostante il grave infortunio al tendine d'Achille che lo terrà ...

Roberto Maltagliati è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Maltagliati ha indossato la maglia del Torino dal 1994 al 2000 e successivamente quella dello Spezia ...Intervistato da Tuttosport, Sebastien Frey, uno dei tanti doppi ex di Fiorentina ed Inter, ha parlato così della finale di Coppa Italia in programma stasera: "Mi piacerebbe che tutte e ...