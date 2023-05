(Di mercoledì 24 maggio 2023) ... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 24 maggio ...

Ricordate il digiuno del Toro Dopo il gol al Lecce del 5 marzo, cinque partite senza trovare il fondo della rete. Ci può stare. Ma se ti chiami Lautaro Martinez sono troppe. Perché ci si aspetta ...Non mancherà anche Casadei ,di unanel primo match. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("eventDFPready",...... entrato una manciata di minuti prima per lo juventino Matias Soulé,di un'ottima ...tris di Perrone che ribatte in rete un tiro di Maestro dopo che poco prima Romero avevo sfiorato la...

La doppietta d'autore del Toro per la carica dei 101: "Ci tenevo ad alzare un'altra coppa" La Gazzetta dello Sport

Lo fa con una rete al Castellani nel 3-0 dell'Inter all'Empoli. E poi non si ferma più: due doppiette con Lazio e Verona, un gol al Sassuolo, due al Milan nelle semifinali di Champions, equamente ...Con una doppietta di Mattia Mannini riusciamo a vincere l'ultima partita del girone, ma siamo eliminati per il pareggio tra Serbia e Spagna.