La disperazione del floricoltore del Ravennate | “Le mie serre distrutte dall’acqua e dal fango”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra le tante attività danneggiate dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, ci sono anche le floricolture. Nelle immagini, è possibile vedere la devastazione portata dagli allagamenti in una serra di Brisighella, in provincia di Ravenna. “Qui c’erano 70-80 centimetri d’acqua. Ilha portato via tutto – racconta Gianfranco Gurini, titolare della Serricoltura Gurini – questo è il momento in cui abbiamo lepiù piene, perché è primavera. Ora cerchiamo di salvare il salvabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.