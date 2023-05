La denuncia di Medici Senza Frontiere | “In Sudan brutali attacchi contro le nostre strutture sanitarie”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(MSF) condanna le inaccettabili aggressioniil suo personale e i violenti saccheggi e le occupazioni armate delle suemediche o di quelle che supporta in. Lo staff e i pazienti subiscono ripetutamente l’azione violenta dei gruppi armati che sottraggononali, forniture mediche e veicoli. Questo inaccettabile disprezzo dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario ostacola la capacità di MSF di fornire assistenza sanitaria alla popolazione, in un momento in cui c’è un disperato bisogno di aiuto. MSF, in azione in dieci stati del, sta cercando di incrementare le sue attività da quando sono scoppiati gli intensi combattimenti tra l’esercitoese e le Forze di ...