"La cultura di destra non è libera". Il triste commiato di Lagioia

Spicca invece nel fondo il tema della, protagonista di due articoli ('Per l'egemonia lacerca gli intellettuali' e 'Nicola Lagioia: Laè libertà'). Nel taglio alto troviamo l'...Inoltre, mercoledì incontrerà il ministro delladanese per discutere delle politiche dei ... Martedì, il partito di estremaFPÖ ha criticato la visita di Raab in Danimarca. 'A quanto pare,...... "L'egemonia culturale della sinistra è un'ossessione della politica, non di chi si occupa di. Curzio Malaparte era dio di sinistra Io dico: un grande scrittore. Houellebecq, per un ...

Intellettuali di destra Una caccia disperata. E riparte il piagnisteo contro la cultura rossa la Repubblica

Il direttore uscente del Salone del Libro traccia un bilancio delle ultime sette edizioni sotto la sua responsabilità e non risparmia attacchi ingenerosi agli intellettuali di centrodestra ...Neo generalista con la più antica delle missioni: fare ascolti (e soldi) con Fazio, Littizzetto e Crozza. L'analisi di Sebastiano Pucciarelli e Stefano ...