LA COPPA ITALIA E' DELL'INTER | battuta la Fiorentina 2-1 | decide un super Lautaro

Secondo trofeo stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, in attesa del terzo (la Champions League). I nerazzurri battono 2-1 la Fiorentina e trionfano in Coppa Italia: decisiva una doppietta di Lautaro Martinez, che ha risposto al gol iniziale di Nico Gonzalez.

Fiorentina-Inter 1-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

"Back to Rome. Back to win. Back to Back". Recita questo il tweet pubblicato dall'Inter alle 22.55, ora della nona Coppa Italia della storia del Biscione. Il 2-1 contro la Fiorentina è un'altalena di ...ROMA (ITALPRESS) – L’Inter vince la nona Coppa Italia della sua storia. I nerazzurri di Simone Inzaghi – terzo trofeo in carriera per il tecnico piacentino, il secondo consecutivo – si sono imposti ...