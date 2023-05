La coppa dello scudetto è già a Napoli | ecco dove

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladella Serie A che viene data alla squadra che vince losi trova a, in piazza dei Martiri al negozio Tim. La “Campioni d’Italia”, il premio conferito annualmente alla squadra che vince il campionato di Serie A Tim, fa ritorno adopo 33 anni ed è esposta presso il negozio Tim in piazza dei Martiri a partire da mercoledì 24 maggio. Il trofeo sarà a disposizione dei tifosi, dei cittadini e dei turisti per oltre una settimana e offrirà loro la possibilità non solo di ammirarlo in anteprima, ma anche di scattare selfie insieme a questo prestigioso premio. Una speciale telecamera a 360 gradi trasmetterà in diretta streaming per 4 ore al giorno sul canale Facebook di TIM tutto ciò che accade intorno allaCampioni d’Italia: la ...